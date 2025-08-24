Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem SSV Havelwinkel Warnau ein 3:2 (0:0)-Triumph über den Haldensleber SC.

Havelberg/MTU. Der SSV Havelwinkel Warnau und der Haldensleber SC haben sich am Sonntag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (0:0).

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann schoss Kenneth Hebekerl das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (75.). Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Finn Knuth den Ball ins Netz (82.).

Minute 82 SSV Havelwinkel Warnau und Haldensleber SC im Gleichstand – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Jeffrey Kniestedt/Havelwinkel Warnau (90.+3.), gefolgt von Max Stadler (Haldensleber SC) in Minute 90.+6. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Schon -1 Minuten darauf konnte Max Stadler (Haldensleber) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+6). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Havelberger sind dennoch auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – Haldensleber SC

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Cembala, Krause, Winning, Neumann (65. Knuth), Hilgenfeld, Bradburn (81. Kniestedt), Schulz, Büchner, Hutyra (89. Brömme), Heinrich

Haldensleber SC: Switala – Sengewald, Von Ameln (90. Bögelsack), Ebel (62. Wille), Hevekerl (61. Bogdiazh), Bögelsack (74. Hebekerl), Stadler, Mäde, Schunaew (60. Zimmermann), Thieke, Ebel

Tore: 0:1 Kenneth Hebekerl (75.), 1:1 Finn Knuth (82.), 2:1 Jeffrey Kniestedt (90.+3), 2:2 Max Stadler (90.+6), 3:2 Jeffrey Kniestedt (90.+7); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Nils Pilz, Daniel Feist; Zuschauer: 212