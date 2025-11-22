Am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der SSC Weißenfels vor 27 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV 1890 Westerhausen freuen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Maximilian Oha am Ende der ersten Halbzeit, als Till Hafkesbrink für Weißenfels traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 38 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen steckte einmal Gelb ein (47.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Carlo Purrucker (50.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Minute 50: SSC Weißenfels führt mit zwei Toren

musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der SV 1890 Westerhausen steckte einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis ein.

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Pause, als Christopher Zerbe den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (77.). Damit war der Triumph der Weißenfelser gesichert. Die Weißenfelser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV 1890 Westerhausen

SSC Weißenfels: Lohmann – Kopp (56. Löser), T. Koch (80. Haufe), P. Koch, Hafkesbrink (66. Schneider), Zerbe, Zozulia (80. Beyer), Purrucker (80. Olajide), Puphal, Dierichen, Raßmann

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Miranda Conceicao (85. Winter), Pavlish, Dantas Caldas, Masur, Masaka (70. Rodrigues Lima Filho), Lehmann, Ribeiro De Oliveira (70. Gönülcan), Lehmann, Stridde, Gomes Paranagua (59. Brahmann)

Tore: 1:0 Till Hafkesbrink (38.), 2:0 Carlo Purrucker (50.), 3:0 Christopher Zerbe (77.); Zuschauer: 27