Der SSC Weißenfels sicherte sich am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 3:2 (3:2)-Erfolg gegen den Haldensleber SC.

SSC Weißenfels sichert sich knappen Sieg gegen Haldensleber SC mit 3:2

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels und der Haldensleber SC haben sich am Freitag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (3:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Carlo Purrucker für Weißenfels traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Leonard Grabenberg den Ball ins Netz (2.).

SSC Weißenfels Kopf an Kopf mit Haldensleber SC – 1:1 in Minute 2

Tor Nummer drei schoss Purrucker für Weißenfels (14.). Es blieb spannend. Rick Bögelsack (Haldensleber) traf in Minute 21. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Jonas Schumann den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Weißenfels sicherte (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – Haldensleber SC

SSC Weißenfels: Lohmann – P. Koch, Dierichen, Puphal, Purrucker (79. Olajide), Hafkesbrink (75. Schneider), Luib, T. Koch, Zerbe, Raßmann (86. Löser), Schumann (46. Necke)

Haldensleber SC: Switala – Hüttl, Bögelsack, Mäde (72. Boege), Grabenberg (67. Hebekerl), Hevekerl (77. Wille), Ebel, Schunaew, Thieke (77. Neumann), Hartmann (46. Bögelsack), Ebel

Tore: 1:0 Carlo Purrucker (1.), 1:1 Leonard Grabenberg (2.), 2:1 Carlo Purrucker (14.), 2:2 Rick Bögelsack (21.), 3:2 Jonas Schumann (45.+3); Zuschauer: 129