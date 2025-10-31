Der SSC Weißenfels errang am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 3:2 (3:2)-Heimsieg gegen den Haldensleber SC.

SSC Weißenfels holt sich knappen Sieg gegen Haldensleber SC mit 3:2

Weißenfels/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der SSC Weißenfels und der Haldensleber SC am Freitag 3:2 (3:2) getrennt.

Gleich nach dem Anstoß schoss Carlo Purrucker das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Leonard Grabenberg (2.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen SSC Weißenfels und Haldensleber SC – Minute 2

Tor Nummer drei schoss Purrucker für Weißenfels (14.). Die Partie blieb spannend. Rick Bögelsack (Haldensleber) traf in Minute 21. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Jonas Schumann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Weißenfels sicherte (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – Haldensleber SC

SSC Weißenfels: Lohmann – Purrucker (79. Olajide), Hafkesbrink (75. Schneider), Schumann (46. Necke), Dierichen, T. Koch, Zerbe, Luib, P. Koch, Puphal, Raßmann (86. Löser)

Haldensleber SC: Switala – Ebel, Hüttl, Hartmann (46. Bögelsack), Schunaew, Mäde (72. Boege), Ebel, Hevekerl (77. Wille), Thieke (77. Neumann), Grabenberg (67. Hebekerl), Bögelsack

Tore: 1:0 Carlo Purrucker (1.), 1:1 Leonard Grabenberg (2.), 2:1 Carlo Purrucker (14.), 2:2 Rick Bögelsack (21.), 3:2 Jonas Schumann (45.+3); Zuschauer: 129