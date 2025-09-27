Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem SSC Weißenfels ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den BSV Halle-Ammendorf.

Weißenfels/MTU. Am Samstag konnte das Publikum im Stadtstadion ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Weißenfelser gewannen knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Rivalen aus Halle-Ammendorf.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Timm Koch für Weißenfels traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Weißenfelser legten in der 22. Spielminute nach. Diesmal war Andrii Zozulia der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SSC Weißenfels führt nach 22 Minuten 2:0

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als Pascal Pannier den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Halle-Ammendorf erlangte (79.). Der SSC Weißenfels hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – BSV Halle-Ammendorf

SSC Weißenfels: Lohmann – Raßmann, P. Koch (73. Hafkesbrink), Puphal, Dierichen (46. Necke), Zerbe, T. Koch, Luib (90. Beyer), Purrucker (87. Schneider), Schumann, Zozulia (77. Lehmann)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hoffmann, Dabel, Winkler (73. Hartmann), Schmitz, Kunze, Schubert (46. Kowalski), Agwu (65. Piven), Niesel, Schöneck (90. Klein), Pannier

Tore: 1:0 Timm Koch (1.), 2:0 Andrii Zozulia (22.), 2:1 Pascal Pannier (79.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 101