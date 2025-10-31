Der SSC Weißenfels errang am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 3:2 (3:2)-Erfolg gegen den Haldensleber SC.

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels und der Haldensleber SC haben sich am Freitag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (3:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Carlo Purrucker für Weißenfels traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Leonard Grabenberg den Ball ins Netz (2.).

Tor Nummer drei schoss Purrucker für Weißenfels (14.). Die Partie blieb spannend. Rick Bögelsack (Haldensleber) traf in Minute 21. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Pause. Drei Minuten nach Anpfiff gelang es Jonas Schumann, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Weißenfelser zu entscheiden (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – Haldensleber SC

SSC Weißenfels: Lohmann – Zerbe, P. Koch, Luib, Schumann (46. Necke), T. Koch, Dierichen, Raßmann (86. Löser), Hafkesbrink (75. Schneider), Puphal, Purrucker (79. Olajide)

Haldensleber SC: Switala – Ebel, Grabenberg (67. Hebekerl), Hevekerl (77. Wille), Hartmann (46. Bögelsack), Ebel, Thieke (77. Neumann), Bögelsack, Schunaew, Mäde (72. Boege), Hüttl

Tore: 1:0 Carlo Purrucker (1.), 1:1 Leonard Grabenberg (2.), 2:1 Carlo Purrucker (14.), 2:2 Rick Bögelsack (21.), 3:2 Jonas Schumann (45.+3); Zuschauer: 129