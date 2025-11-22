Am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der SSC Weißenfels vor 27 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV 1890 Westerhausen freuen.

Salzatal/MTU. Die 27 Besucher auf dem Sportplatz an der alten B80 - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten das Team aus Westerhausen mit 3:0 (1:0) souverän.

Till Hafkesbrink (SSC Weißenfels) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 38, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV 1890 Westerhausen steckte einmal Gelb ein (47.). Die Weißenfelser legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Carlo Purrucker der Torschütze (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

SSC Weißenfels in Minute 50 2:0 in Führung

griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen steckte einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis ein.

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Christopher Zerbe (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 3:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. Die Weißenfelser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV 1890 Westerhausen

SSC Weißenfels: Lohmann – Puphal, Hafkesbrink (66. Schneider), T. Koch (80. Haufe), Zerbe, Dierichen, Purrucker (80. Olajide), Raßmann, P. Koch, Kopp (56. Löser), Zozulia (80. Beyer)

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Lehmann, Dantas Caldas, Lehmann, Miranda Conceicao (85. Winter), Pavlish, Masur, Masaka (70. Rodrigues Lima Filho), Stridde, Ribeiro De Oliveira (70. Gönülcan), Gomes Paranagua (59. Brahmann)

Tore: 1:0 Till Hafkesbrink (38.), 2:0 Carlo Purrucker (50.), 3:0 Christopher Zerbe (77.); Zuschauer: 27