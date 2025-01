Am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der SSC Weißenfels vor 123 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen die SV Fortuna Magdeburg freuen.

Weißenfels/MTU. Die 123 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 3:0 (2:0) souverän.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Justin Puphal das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Weißenfelser legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Ben Necke der Torschütze (38.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.10.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Carlo Purrucker den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (81.). Damit war der Triumph der Weißenfelser gesichert. In Spielminute 87 handelte sich der SSC Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Fortuna Magdeburg

SSC Weißenfels: Tretropp – Zerbe, Schneider (87. Krobitzsch), Romero, Zozulia (61. Zwarg), Purrucker (87. Nguyen), Schumann, Hafkesbrink (83. Kopp), Rosner, Puphal (73. Seemann), Necke

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Maarouf, Lange, Thon, Schüler (87. Riemann), Kauka, Halilaj (76. Kovkrak), Weidemeier (76. Steinbach), Megel, Domitz (55. Gerstner), Halilaj (55. Gnaka)

Tore: 1:0 Justin Puphal (30.), 2:0 Ben Necke (38.), 3:0 Carlo Purrucker (81.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Daniel Fritzsche, Christopher Große; Zuschauer: 123