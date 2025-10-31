Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem SSC Weißenfels ein 3:2 (3:2)-Triumph über den Haldensleber SC.

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels und der Haldensleber SC haben sich am Freitag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 3:2 (3:2).

Carlo Purrucker (SSC Weißenfels) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Leonard Grabenberg (2.) erzielt wurde.

1:1 für SSC Weißenfels und Haldensleber SC – Minute 2

Tor Nummer drei schoss Purrucker für Weißenfels (14.). Es blieb spannend. Rick Bögelsack (Haldensleber) traf in Minute 21. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Pause. Drei Minuten nach Anstoß gelang es Jonas Schumann, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Weißenfelser Team den Sieg zu bescheren (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – Haldensleber SC

SSC Weißenfels: Lohmann – Zerbe, Puphal, Purrucker (79. Olajide), Raßmann (86. Löser), Hafkesbrink (75. Schneider), Luib, P. Koch, Dierichen, Schumann (46. Necke), T. Koch

Haldensleber SC: Switala – Grabenberg (67. Hebekerl), Hartmann (46. Bögelsack), Hüttl, Bögelsack, Ebel, Ebel, Mäde (72. Boege), Schunaew, Hevekerl (77. Wille), Thieke (77. Neumann)

Tore: 1:0 Carlo Purrucker (1.), 1:1 Leonard Grabenberg (2.), 2:1 Carlo Purrucker (14.), 2:2 Rick Bögelsack (21.), 3:2 Jonas Schumann (45.+3); Zuschauer: 129