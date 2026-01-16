Kein Punktgewinn für SG Rot-Weiß Thalheim: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen den SV Blau-Weiß Zorbau hinnehmen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Bitterfeld-Wolfener Gastgeber am Freitag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem SV Blau-Weiß Zorbau verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (0:0).

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Luca Finn Prielipp (SG Rot-Weiß Thalheim) netzte dann spät in Spielminute 68 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bitterfeld-Wolfener konterten in sehr kurzer Zeit. Diesmal war Niklas Neuhaus der Torschütze (87.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Am Ende der Partie sollte es dem SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Neuhaus den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Zorbau sicherte (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Prielipp, Kunyk, Schinkel, Kuras, Sonco (82. Mrozik), Seniura, Moroz, Schmökel, Wróblewski (59. May), Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt)

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Souvatzoglou (46. Beer), Hatim, Neuhaus, Bondarenko, Strauchmann, Sothen, Omerovic (76. Engl), Maier (46. Neuhaus), Stelmak (51. Tsipi), Seidel

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149