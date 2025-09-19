Kein Punktgewinn für SG Rot-Weiß Thalheim: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen den SV Blau-Weiß Zorbau einstecken.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Luca Finn Prielipp (SG Rot-Weiß Thalheim) netzte dann spät in Spielminute 68 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Zorbauer gaben noch nicht so leicht auf: In Minute 87 wurde das Gegentor durch Niklas Neuhaus erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Neuhaus (Zorbau) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Zorbauer Elf erzielen (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schmökel, Kunyk, Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt), Seniura, Kuras, Moroz, Sonco (82. Mrozik), Wróblewski (59. May), Prielipp, Schinkel (59. Embalo)

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Strauchmann, Hatim, Bondarenko, Sothen, Omerovic (76. Engl), Souvatzoglou (46. Beer), Neuhaus, Seidel, Maier (46. Neuhaus), Stelmak (51. Tsipi)

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149