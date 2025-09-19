Eine Niederlage für die SG Rot-Weiß Thalheim besiegelte den 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Bitterfeld-Wolfener Gastgeber am Freitag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem SV Blau-Weiß Zorbau verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (0:0).

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Luca Finn Prielipp (SG Rot-Weiß Thalheim) netzte dann spät in Spielminute 68 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Zorbauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 87 wurde das Gegentor durch Niklas Neuhaus erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

1:1 für SG Rot-Weiß Thalheim und SV Blau-Weiß Zorbau – Minute 87

In der Nachspielzeit nutzte der SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Neuhaus (Zorbau) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Zorbauer Mannschaft erzielen (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Sonco (82. Mrozik), Kunyk, Schmökel, Wróblewski (59. May), Kuras, Schinkel (59. Embalo), Moroz, Seniura, Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt), Prielipp

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Sothen, Hatim, Seidel, Stelmak (51. Tsipi), Bondarenko, Neuhaus, Omerovic (76. Engl), Maier (46. Neuhaus), Souvatzoglou (46. Beer), Strauchmann

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149