Mit einer Niederlage für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 0:1 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und 1. FC Bitterfeld-Wolfen. 810 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Sportanlage Thalheim.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Bitterfeld-Wolfener (73.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann brachte Niklas Hadaschik die Gäste in Führung (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Die SG Rot-Weiß Thalheim rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Prielipp, Schinkel (66. Hoffmann), Kunyk, Kuras, Seniura, Lytvyn (88. Gräbe-Schmelzer), Wróblewski (90. Zahrt), Moroz, Sonco (74. May), Schmökel

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Böhme, Litzenberg, Bark (90. Galushyn), Hlynianyi, Weimann, Sumka (71. Gründling), Hadaschik (90. Born), Günther, Bauer, Ehrhardt (71. Hoffmann)

Tore: 0:1 Niklas Hadaschik (74.); Zuschauer: 810