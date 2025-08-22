weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ergebnis 1. Spieltag: SG Rot-Weiß Thalheim unterliegt 1. FC Bitterfeld-Wolfen knapp mit 0:1

Mit einer Niederlage für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 0:1 (0:0).

Aktualisiert: 22.08.2025, 22:50

Bitterfeld-Wolfen/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und 1. FC Bitterfeld-Wolfen. 810 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Sportanlage Thalheim.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Bitterfeld-Wolfener (73.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann brachte Niklas Hadaschik die Gäste in Führung (74.).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.15 Uhr
  • Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen
  • Wettbewerb: Verbandsliga
  • Spieltag: 1

Die SG Rot-Weiß Thalheim rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Prielipp, Schinkel (66. Hoffmann), Kunyk, Kuras, Seniura, Lytvyn (88. Gräbe-Schmelzer), Wróblewski (90. Zahrt), Moroz, Sonco (74. May), Schmökel
1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Böhme, Litzenberg, Bark (90. Galushyn), Hlynianyi, Weimann, Sumka (71. Gründling), Hadaschik (90. Born), Günther, Bauer, Ehrhardt (71. Hoffmann)
Tore: 0:1 Niklas Hadaschik (74.); Zuschauer: 810