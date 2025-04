Bitterfeld-Wolfen/MTU. Thalheim – Staßfurt: Nachdem die SG Rot-Weiß Thalheim an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit drei Toren in Führung. Endstand: 4:1 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Bitterfeld-Wolfener (17.). Florian Schmidt-Daul traf für den SV 09 Staßfurt in Spielminute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Aber die Bitterfeld-Wolfener gaben sich nicht so leicht geschlagen: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Luca Finn Prielipp erzielt.

38. Minute SG Rot-Weiß Thalheim und SV 09 Staßfurt im Gleichstand – 1:1

In der 58. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV 09 Staßfurt kassierte jetzt einmal Gelb. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Thalheims Yehor Petrov konnte seinem Team in Minute 73 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Staßfurt. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 26 (77.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für die SG Rot-Weiß Thalheim.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 26

Unmittelbar darauf gelang es Prielipp, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 auszubauen (79.). Die SG Rot-Weiß Thalheim sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV 09 Staßfurt

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Sonco (60. Petrov), Prielipp, Shtohryn (79. Kunyk), Seniura, Slupski, Trojandt (46. Kuras), Rekas, Stashenko, Piven, Moroz

SV 09 Staßfurt: Probst – Hoffmann, Van Linthout, Lampe, Schmidt-Daul, Lieder, Schulz, Dittwe (53. Hertel), Weirauch (63. Burdack), Härtge, Sturm (77. Pumptow)

Tore: 0:1 Florian Schmidt-Daul (20.), 1:1 Luca Finn Prielipp (38.), 2:1 Yehor Petrov (73.), 3:1 Ernest Piotr Slupski (77.), 4:1 Luca Finn Prielipp (79.); Zuschauer: 111