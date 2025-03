Bernburg/MTU. Vor 97 Zuschauern hat sich das Team von Torsten Lange mit 1:2 (0:1) gegen Barleben geschlagen geben müssen.

Fabian Johannes Kröger (FSV Barleben 1911 e.V) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Barleben noch einen drauf: In Minute 64 wurde ein weiteres Tor durch Marcel Hauer erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.03.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 21

Das letzte Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Usman Taiwo den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Bernburg erlangte (74.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – FSV Barleben 1911

SC Bernburg: Schneider – Krishteyn, Streithoff, Bichtemann (62. Homazau), Strobach, Giemsa, Taiwo, Raeck, Becker (70. Weigel), L. Lange, Tsipi (75. Berishaj)

FSV Barleben 1911: Oldenburg – Hauer (75. Röhl), Jespersen, Schlitte, Fröhlich, Gruner, Hauer, Potyka, Kröger (90. Piele), Schäfer (70. Hamidovic), Duda

Tore: 0:1 Fabian Johannes Kröger (6.), 0:2 Marcel Hauer (64.), 1:2 Usman Taiwo (74.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Max Grünwoldt, Hendrik Strackeljan; Zuschauer: 97