Bernburg/MTU. Die 77 Besucher der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3 haben am Dienstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bernburger besiegten das Team aus Zorbau mit 4:1 (2:1) souverän.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Carlos Krüger für Bernburg traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Bernburger konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Niklas Neuhaus der Torschütze (13.).

1:1 Ausgleich im Spiel SC Bernburg gegen SV Blau-Weiß Zorbau – Minute 13

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe. Franz Lange traf für Bernburg in Minute 31 und Jamie Liam Bichtemann in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SC Bernburg kassierte noch einmal Gelb. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

35 Minuten nach der Pause konnte Krüger (Bernburg) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Mit 4:1 gingen die Bernburger als Sieger vom Platz. Der SC Bernburg hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Zorbau

SC Bernburg: Friedrich – Raeck, Schauer, Strobach, Binkau, Schmidt (83. Weigel), Fahland (55. Bichtemann), F. Lange, Heitzmann, Hilmer (74. L. Lange), Krüger

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Seidel, Beer (46. Souvatzoglou), Engl, Hatim (74. Jose Malu), Neuhaus (60. Sothen), Strauchmann, Stelmak (60. Omerovic), De Pinho Gomes, Neuhaus, Gomes Da Silva (60. Maier)

Tore: 1:0 Carlos Krüger (2.), 1:1 Niklas Neuhaus (13.), 2:1 Franz Lange (31.), 3:1 Jamie Liam Bichtemann (58.), 4:1 Carlos Krüger (80.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Daniel König; Zuschauer: 77