Dem SC Bernburg gelang es am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV Eintracht Emseloh mit 3:1 (0:1) zu besiegen. 75 Zuschauer waren live dabei.

Bernburg/MTU. Bernburg – Emseloh: Nachdem der SC Bernburg an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Jihad Tarek Aljindo mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Bernburger revanchieren: In Minute 50 wurde das Gegentor durch Till Raeck erzielt.

SC Bernburg und SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 50

Unentschieden. Bernburgs Niclas Becker konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

34 Minuten nach der Pause konnte Carlos Krüger (Bernburg) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:1 gingen die Bernburger als Sieger vom Platz. Der SC Bernburg hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Eintracht Emseloh

SC Bernburg: Schneider – Schauer, Strobach (46. Becker), F. Lange, L. Lange, Fahland (90. Binkau), Heitzmann, Raeck (85. Gohl), Hilmer (82. Heute), Staat (80. Weigel), Krüger

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Polívka, Bozhok (78. Citaku), Aljindo, Schüt (83. Mukhoid), Cibulka, Molochko (70. Senft), Stamm (66. Heimur), Shevtsov, Vrba (58. Petrai), Aljindo

Tore: 0:1 Jihad Tarek Aljindo (26.), 1:1 Till Raeck (50.), 2:1 Niclas Becker (68.), 3:1 Carlos Krüger (79.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Reinhard Franke, Milli Funke; Zuschauer: 75