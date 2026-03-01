Der VfB Merseburg hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den FSV Barleben 1911 e. V. mit 1:3 (0:2).

Merseburg/MTU. Das Spiel zwischen Merseburg und Barleben ist mit einer deutlichen 1:3 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Es waren bereits 28 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Niklas Eichholz für Barleben traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Steve Röhl den Ball ins Netz (41.).

Es sah nicht gut aus für Merseburg. Aber dann musste der FSV Barleben 1911 e. V. auch mal einstecken. Torwart Max Oldenburg konnte den Ball von Tim Knerler nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Niclas Taubert wurde für Maso Erovic eingesetzt und Lauris Voigt für Alexander Friedrich. Auf der Gastseite verließen Steve Röhl für Patrick Hauer und Lukas Magnus für Lukas Koch den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Lukas Koch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 auszubauen (87.).

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB Merseburg: Przigode – Friedrich (65. Voigt), Kothe, D. Wagner, Hillemann, Erovic (60. Taubert), J. L. Wagner (88. Arndt), Korngiebel, Knerler, Bierschenk, Mittler

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Klajdi (88. Potyka), Duda, Magnus (82. Koch), Jespersen, Pung (46. Lohse), Von Der Gönne (46. Wasylyk), Gruner, Hauer, Röhl (66. Hauer), Eichholz

Tore: 0:1 Niklas Eichholz (28.), 0:2 Steve Röhl (41.), 1:2 Tim Knerler (49.), 1:3 Lukas Koch (87.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Lutz Marschhausen, Kilian Kunert; Zuschauer: 134