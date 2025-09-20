Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Samstag war der SSV Havelwinkel Warnau gegenüber dem SSC Weißenfels machtlos und wurde mit 1:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Havelberg/MTU. Vor 163 Zuschauern hat sich das Team von Steffen Lenz mit 1:3 (0:1) gegen Weißenfels eine Niederlage eingestehen müssen.

Tim Lehmann (SSC Weißenfels) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Havelwinkel Warnau kassierte einmal Gelb (71.). In der zweiten Halbzeit setzte Weißenfels noch einen drauf: In Minute 77 wurde das zweite Tor via Strafstoß durch Carlo Purrucker erzielt.

SSV Havelwinkel Warnau sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 77

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SSC Weißenfels musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 86: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Am Ende des Duells sollte es dem SSV Havelwinkel Warnau doch noch gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Claas Albrecht den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Havelwinkel Warnau erlangte (90.+2). Die Havelberger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SSC Weißenfels

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Paege (67. Kniestedt), Bauer, Schulz, Büchner, Otto (46. Albrecht), Hilgenfeld (72. Bradburn), Neumann, Hutyra (78. Winning), Cembala (72. Bäther), Heinrich

SSC Weißenfels: Lohmann – Raßmann, Seemann (56. Hafkesbrink), Zozulia (81. Schneider), Dierichen, Koch (85. Necke), Koch, Puphal, Purrucker, Zerbe, Lehmann (71. Luib)

Tore: 0:1 Tim Lehmann (31.), 0:2 Carlo Purrucker (77.), 0:3 Carlo Purrucker (86.), 1:3 Claas Albrecht (90.+2); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Laurenz Werner, Tobias Menzel; Zuschauer: 163