Ein 1:1 (0:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Eintracht Emseloh und SV Blau-Weiß Dölau am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Allstedt/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Eintracht Emseloh und der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag vom Platz gegangen. 73 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Emseloh.

David Gros (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Minute 90+7 SV Eintracht Emseloh auf Augenhöhe mit SV Blau-Weiß Dölau – 1:1

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Emseloh doch noch die Gelegenheit. In der siebten Minute konnte Radek Cibulka (Emseloh) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Emseloh erlangen (90.+7). Der SV Eintracht Emseloh rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV Blau-Weiß Dölau

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Stache, Shevtsov, J. T. Aljindo (63. Mukhoid), Polívka, Schüt (73. Vrba), A. Aljindo, Bozhok (79. Citaku), Cibulka, Stamm, Molochko

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Kreideweiß, Scheffler (88. Geyer), Groß, Köhler, Grüneberg (88. Hensen), Prinzler, Giese, Haensch (72. Burghardt), Redmann (65. Rappsilber), Gros

Tore: 0:1 David Gros (9.), 1:1 Radek Cibulka (90.+7); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Maximilian Soppa, Peter Von Elsner; Zuschauer: 73