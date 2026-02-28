Für den Gastgeber SV Eintracht Emseloh endete das Duell mit dem SV 1890 Westerhausen am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 2:2 (2:0)-Punkteteilung.

Helbra/MTU. Nach einer packenden Aufholjagd haben sich der SV Eintracht Emseloh und der SV 1890 Westerhausen am Samstag 2:2 (2:0) getrennt.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Serhii Molochko das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Emseloh musste einmal Gelb hinnehmen (18.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Bohdan Bozhok (24.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für SV Eintracht Emseloh – 24. Minute

In der 57. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen kassierte jetzt einmal Gelb. Der SV Eintracht Emseloh hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Heyer.Zweite Halbzeit: Westerhausen lag 2:0 zurück. In Minute 82 jedoch wendete sich das Blatt: Simon Afrifa-Kodua startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Justin Masur den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Westerhausener Team erzielte (83.). Der SV Eintracht Emseloh rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV 1890 Westerhausen

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – J. T. Aljindo, Polívka, A. Aljindo, Molochko, Bozhok, Schmidt, Stache, Shevtsov, Mukhoid, Heimur

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Coutinho Colaianni (68. Lehmann), Gomes Paranagua (90. Golombek), Masur, Weickert, Miranda Conceicao, Ribeiro De Oliveira (76. Brahmann), Stridde, Weickert (65. Afrifa-Kodua), Endo, Masaka (46. Teah)

Tore: 1:0 Serhii Molochko (9.), 2:0 Bohdan Bozhok (24.), 2:1 Simon Afrifa-Kodua (82.), 2:2 Justin Masur (83.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Tonio Petzsch, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 82