Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Eintracht Emseloh und FSV Barleben 1911 e. V. am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Allstedt/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Eintracht Emseloh und der FSV Barleben 1911 e. V. am Samstag vom Platz gegangen. 53 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Emseloh.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Alrik Luther (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (3.). Radek Cibulka (SV Eintracht Emseloh) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

1:1 für SV Eintracht Emseloh und FSV Barleben 1911 e. V. – 89. Minute

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Rostislav Senft wurde für Serhii Molochko eingesetzt und Martin Vrba für Philipp Stache. Auf der Gastseite verließen Patrick Hauer für Palle Jespersen und Dani Klajdi für Luis Fröhlich den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der FSV Barleben 1911 e. V. steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Sean Niklas Priese (Barleben) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Barleben erlangen (89.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Eintracht Emseloh noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Eintracht Emseloh: Franke – Mukhoid, Stache (72. Vrba), J. T. Aljindo (82. Schmidt), Heimur, A. Aljindo, Bozhok (82. Citaku), Polívka, Cibulka, Shevtsov, Molochko (62. Senft)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Hauer, Pung (82. Laabs), Zander, Duda (59. Priese), Von Der Gönne (67. Magnus), Koch, Klajdi (59. Fröhlich), Wasylyk, Hauer (59. Jespersen), Gruner

Tore: 1:0 Radek Cibulka (5.), 1:1 Sean Niklas Priese (89.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Domenic Stamm, Raoul Ludwig; Zuschauer: 53