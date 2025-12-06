Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Eintracht Emseloh und FSV Barleben 1911 e. V. am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Allstedt/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Eintracht Emseloh und FSV Barleben 1911 e. V. ist auf Augenhöhe geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Alrik Luther (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (3.). Radek Cibulka (SV Eintracht Emseloh) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

1:1 im Duell zwischen SV Eintracht Emseloh und FSV Barleben 1911 e. V. – 89. Minute

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Rostislav Senft wurde für Serhii Molochko eingesetzt und Martin Vrba für Philipp Stache. Auf der Gastseite räumten Patrick Hauer für Palle Jespersen und Dani Klajdi für Luis Fröhlich den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der FSV Barleben 1911 e. V. steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Sean Niklas Priese (Barleben) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Barleben erreichen (89.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Eintracht Emseloh noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Eintracht Emseloh: Franke – Polívka, Mukhoid, A. Aljindo, J. T. Aljindo (82. Schmidt), Cibulka, Bozhok (82. Citaku), Stache (72. Vrba), Shevtsov, Molochko (62. Senft), Heimur

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Hauer, Gruner, Hauer (59. Jespersen), Pung (82. Laabs), Koch, Von Der Gönne (67. Magnus), Duda (59. Priese), Klajdi (59. Fröhlich), Zander, Wasylyk

Tore: 1:0 Radek Cibulka (5.), 1:1 Sean Niklas Priese (89.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Domenic Stamm, Raoul Ludwig; Zuschauer: 53