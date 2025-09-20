Für den Gastgeber SV Dessau 05 endete das Spiel gegen den SV Blau-Weiß Dölau am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 2:2 (0:1)-Punkteteilung.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SV Dessau 05 und der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag 2:2 (0:1) getrennt.

Marius Prinzler (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Dessauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Niklas Mieth den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

SV Dessau 05 und SV Blau-Weiß Dölau – 1:1 in Minute 50

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Dessau 05 musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In der verbliebenen Spielzeit versuchten durch Auswechslung nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Auf der Gastseite sprangen Theodor Luiz Rappsilber für Laurenz Frederik Lippoldt und Jari Geyer für Jonas Redmann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Dessau 05 kassierte noch zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Theodor Luiz Rappsilber (Dölau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dölau erzielen (74.). In Spielminute 93 handelte sich der SV Dessau 05 noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der SV Dessau 05 rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SV Blau-Weiß Dölau

SV Dessau 05: Becker – Mieth, Zoblofsky, Friebe, Sparfeld, Biriuk, Barabasch, Pälchen (81. Erdmann), Schultz (77. Werthmann), Pratsch, Girke (77. Savrii)

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Haensch, Köhler, Redmann (73. Geyer), Kamm Al Azzawe (25. Pultke), Giese, Lippoldt (61. Rappsilber), Hensen, Groß, Prinzler, Kreideweiß

Tore: 0:1 Marius Prinzler (27.), 1:1 Niklas Mieth (50.), 2:1 Elia Miro Friebe (58.), 2:2 Theodor Luiz Rappsilber (74.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Nils Schäfer; Zuschauer: 103