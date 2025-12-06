Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SV Blau-Weiß Zorbau gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Zorbau/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau ist gleichauf geendet.

Nach lediglich 13 Minuten schoss Aaron Sothen das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau – 1:1 in Minute 33

Der Ausgang des Matches ist schon in der ersten Halbzeit deutlich absehbar. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Justin Kreideweiß den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team errang (33.). Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Blau-Weiß Dölau

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – De Pinho Gomes, Beer, Bondarenko, Tsipi (43. Stelmak), N. Neuhaus, Souvatzoglou (46. Jose Malu), K. Neuhaus, B. Strauchmann, Sothen (85. Bisultanov), Engl (46. Maier)

SV Blau-Weiß Dölau: Pultke – Redmann, Haensch, Burghardt (78. Kleinert), Grüneberg, Kreideweiß, Lippoldt, Köhler, Hensen, Prinzler, Hensen

Tore: 1:0 Aaron Sothen (13.), 1:1 Justin Kreideweiß (33.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Maik Ziener; Zuschauer: 100