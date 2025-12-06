Ergebnis 14. Spieltag Kräftemessen zwischen SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau endet mit Remis 1:1
Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SV Blau-Weiß Zorbau gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.
Zorbau/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau ist gleichauf geendet.
Nach lediglich 13 Minuten schoss Aaron Sothen das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Zorbau
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 14
SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau – 1:1 in Minute 33
Der Ausgang des Matches ist schon in der ersten Halbzeit deutlich absehbar. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Justin Kreideweiß den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team errang (33.). Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte auf Platz sieben.
Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – De Pinho Gomes, Beer, Bondarenko, Tsipi (43. Stelmak), N. Neuhaus, Souvatzoglou (46. Jose Malu), K. Neuhaus, B. Strauchmann, Sothen (85. Bisultanov), Engl (46. Maier)
SV Blau-Weiß Dölau: Pultke – Redmann, Haensch, Burghardt (78. Kleinert), Grüneberg, Kreideweiß, Lippoldt, Köhler, Hensen, Prinzler, Hensen
Tore: 1:0 Aaron Sothen (13.), 1:1 Justin Kreideweiß (33.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Maik Ziener; Zuschauer: 100