Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSV Havelwinkel Warnau

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Seidel (46. Stelmak), De Pinho Gomes (63. Gomes Da Silva), B. Strauchmann, Tsipi, K. Neuhaus (63. Maier), Souvatzoglou (46. Omerovic), Beer, Hatim, Bondarenko, Engl (72. N. Neuhaus)

SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Heinrich, Hilgenfeld (78. Paege), Albrecht, Kniestedt (63. Hutyra), Neumann, Krause (26. Bradburn), Cembala, Winning, Büchner, Bäther (69. Knuth)

; Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Toni Pulst, Lennox Jäger; Zuschauer: 72