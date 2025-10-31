Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV 1890 Westerhausen und SG Rot-Weiß Thalheim am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Thale/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV 1890 Westerhausen und SG Rot-Weiß Thalheim ist gleichauf geendet.

Stanislav Lytvyn (SG Rot-Weiß Thalheim) netzte 21 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

1:1 für SV 1890 Westerhausen und SG Rot-Weiß Thalheim – Minute 41

Schon in der ersten Halbzeit fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Joao Victor Gomes Paranagua, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Westerhausener zu erlangen (41.).

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

SV 1890 Westerhausen: Nebe – H. Lehmann, Rodrigues Lima Filho (64. Miranda Conceicao), Ribeiro De Oliveira, Pavlish (64. Z. Weickert), Masur (46. Kale), Dantas Caldas, Stridde, M. Lehmann, Gomes Paranagua (84. A. Weickert), Masaka

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kuras, Bakkush, Sonco, Lytvyn, Kolomiiets, Zawada (86. May), Ndour, Wróblewski (52. Sambu Cabral), Seniura (67. Schinkel), Prielipp

Tore: 0:1 Stanislav Lytvyn (21.), 1:1 Joao Victor Gomes Paranagua (41.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Marco Uhlmann, Maximilian Soppa; Zuschauer: 107