Am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SSV Havelwinkel Warnau gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Havelberg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SSV Havelwinkel Warnau und SV Blau-Weiß Dölau ist gleichauf geendet.

Gleich nach Anpfiff schoss David Gros das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (3.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

95. Minute SSV Havelwinkel Warnau gleichauf mit SV Blau-Weiß Dölau – 1:1

In der Nachspielzeit nutzte der SSV Havelwinkel Warnau doch noch die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Hans Büchner (Havelwinkel Warnau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Havelwinkel Warnau erreichen (90.+5). In Spielminute 99 handelte sich der SSV Havelwinkel Warnau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Blau-Weiß Dölau

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Büchner, Fringel (46. Cembala), Hutyra (88. Winning), Bauer, Heinrich, Krause, Otto (71. Bäther), Albrecht (90. Schulz), Arndt (59. Hilgenfeld), Neumann

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Masur (46. Lippoldt), Hensen, Gros, Köhler, Prinzler (79. Kreideweiß), Groß, Giese, Haensch (71. Burghardt), Rappsilber, Pultke

Tore: 0:1 David Gros (3.), 1:1 Hans Büchner (90.+5); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Daniel Feist, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 146