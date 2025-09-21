Für den Gastgeber FSV Barleben 1911 e. V. endete das Spiel gegen den Haldensleber SC am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 3:3 (2:3)-Unentschieden.

Barleben/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der FSV Barleben 1911 e. V. und der Haldensleber SC am Sonntag 3:3 (2:3) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Pascal Thieke für Haldensleber traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Haldensleber waren aber noch nicht fertig: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Thieke.

FSV Barleben 1911 e. V. liegt 0:2 zurück – Minute 38

Tor Nummer drei schoss Patrick Hauer für Barleben (40.). Die Partie blieb spannend. Patrick Hauer (Barleben) und Pascal Thieke (Haldensleber) trafen in Minute 43 und 45. Spielstand 3:2 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

17 Minuten nach der Pause konnte Steve Röhl (Barleben) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Barleben erzielen (62.). Die Barleber haben sich somit Platz 15 gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Duda, P. Hauer (58. Jespersen), M. Hauer (68. Gruner), Röhl, Lohse, Pung (72. Laabs), Von Der Gönne (75. Fröhlich), Wasylyk, Zander, Priese (68. Eichholz)

Haldensleber SC: Switala – Ebel (61. Hevekerl), Bögelsack, Mäde, Grabenberg (81. Sengewald), Bögelsack (74. Hartmann), Stadler, Krüger, Thieke, Ebel, Zimmermann (66. Wille)

Tore: 0:1 Pascal Thieke (10.), 0:2 Pascal Thieke (38.), 1:2 Patrick Hauer (40.), 2:2 Patrick Hauer (43.), 2:3 Pascal Thieke (45.+1), 3:3 Steve Röhl (62.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 169