Für den Gastgeber 1. FC Bitterfeld-Wolfen endete das Spiel gegen den VfB Merseburg am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Kräftemessen zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen und VfB Merseburg endet unentschieden 0:0

Bitterfeld-Wolfen/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen und VfB Merseburg. 110 Zuschauer verfolgten das Spiel im Jahnstadion.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

1. FC Bitterfeld-Wolfen auf Augenhöhe mit VfB Merseburg – 0:0

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB Merseburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hlynianyi, Bauer, Gründling (75. Sumka), Born (59. Ehrhardt), Hoffmann (56. Elflein), Bark (72. Galushyn), Litzenberg, Böhme, Radke, Hadaschik

VfB Merseburg: Bartz – Nicodemus (90. Jung), Hillemann, Korngiebel, Frühauf (88. Arndt), Berndt, Bierschenk, Roß (63. Erovic), Wagner, Knerler, Taubert

; Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Tobias Menzel, Maximilian Soppa; Zuschauer: 110