Staßfurt/MTU. Am Freitag haben sich der SV 09 Staßfurt und der SV Blau-Weiß Dölau ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Noel Maurice Weirauch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte David Gros den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 25

Minute 62 SV 09 Staßfurt gleichauf mit SV Blau-Weiß Dölau – 1:1

Am Ende des Duells sollte es dem SV 09 Staßfurt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Amon Van Linthout den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Staßfurt sicherte (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich der SV Blau-Weiß Dölau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV 09 Staßfurt – SV Blau-Weiß Dölau

SV 09 Staßfurt: Probst – Lampe, Dittwe, Lieder, Stachowski, Schulz, Gruhn (26. Weirauch), Hoffmann, Schmidt-Daul, Härtge, Van Linthout (90. Gehrke)

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Hensen, Kamm Al Azzawe, Scheffler, Kreideweiß (83. Masur), Prinzler, Köhler, Giese (62. Rappsilber), Burghardt, Pultke, Gros

Tore: 1:0 Noel Maurice Weirauch (28.), 1:1 David Gros (62.), 2:1 Amon Van Linthout (90.+5); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Toni Pulst, Daniel Fritzsche; Zuschauer: 103