Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem FSV Barleben 1911 e. V. ein 2:1 (2:0)-Triumph über den SSC Weißenfels.

Barleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Barleber setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Palle Jespersen das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Marcel Hauer (43.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

FSV Barleben 1911 e. V. baut Vorsprung auf 2:0 aus – 43. Minute

In der 90. Minute gelang es Carlo Purrucker, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu bescheren (90.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FSV Barleben 1911 e. V. wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSC Weißenfels

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Jespersen (90. Schäfer), Wasylyk, Laabs (90. E. L. Koch), Pung, Röhl, M. Hauer (74. Lohse), Gruner, P. Hauer (68. Klajdi), Zander, Fröhlich (90. L. Koch)

SSC Weißenfels: Lohmann – Löser (68. Hafkesbrink), Dierichen, Zozulia (78. Olajide), Purrucker, Schumann, Schneider (46. Luib), Puphal, Zerbe, Koch, Raßmann (86. Necke)

Tore: 1:0 Palle Jespersen (30.), 2:0 Marcel Hauer (43.), 2:1 Carlo Purrucker (90.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Moritz Winter, Stefan Schmuck; Zuschauer: 73