Am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem FSV Barleben 1911 e. V. ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den BSV Halle-Ammendorf.

Barleben/MTU. Auf dem Sportplatz- Platz 2 haben 72 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem FSV Barleben 1911 e. V. und dem BSV Halle-Ammendorf verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (46., 77.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Barleben. Sieben Minuten vor Schluss brachte Steve Röhl den Gastgeber in Führung (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – BSV Halle-Ammendorf

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Jespersen, Gruner, Laabs (52. Pung), Von Der Gönne (75. Fröhlich), Magnus (57. Schäfer), Röhl (90. P. Hauer), Klajdi (65. Lohse), M. Hauer, Duda, Eichholz

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hoffmann, Kunze (36. Niesel), Schmitz, Englich, Hotopp, Kowalski (80. Agwu), Meyer (84. Klein), Pannier, Winkler, Dabel

Tore: 1:0 Steve Röhl (83.); Zuschauer: 72