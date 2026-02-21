Ergebnis 16. Spieltag Knapper Sieg: FSV Barleben 1911 e. V. gewinnt 1:0 gegen BSV Halle-Ammendorf
Am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem FSV Barleben 1911 e. V. ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den BSV Halle-Ammendorf.
Barleben/MTU. Auf dem Sportplatz- Platz 2 haben 72 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem FSV Barleben 1911 e. V. und dem BSV Halle-Ammendorf verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).
Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (46., 77.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Barleben. Sieben Minuten vor Schluss brachte Steve Röhl den Gastgeber in Führung (83.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Barleben
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 16
Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – BSV Halle-Ammendorf
FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Jespersen, Gruner, Laabs (52. Pung), Von Der Gönne (75. Fröhlich), Magnus (57. Schäfer), Röhl (90. P. Hauer), Klajdi (65. Lohse), M. Hauer, Duda, Eichholz
BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hoffmann, Kunze (36. Niesel), Schmitz, Englich, Hotopp, Kowalski (80. Agwu), Meyer (84. Klein), Pannier, Winkler, Dabel
Tore: 1:0 Steve Röhl (83.); Zuschauer: 72