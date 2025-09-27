Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V. fuhr der SV Blau-Weiß Dölau am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Halle/MTU. Die 60 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Barleben mit 2:1 (2:0) knapp.

David Gros (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Arne Hensen der Torschütze (39.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SV Blau-Weiß Dölau mit 2:0 vorne – Minute 39

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Toni Wasylyk, den Ball ins Netz zu befördern und den Barlebern noch ein Tor zu verschaffen (75.). Der SV Blau-Weiß Dölau sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Gros, Lippoldt (56. Rappsilber), Köhler, Haensch (72. Grüneberg), Groß, Redmann (79. Pultke), Kreideweiß (90. Geyer), Giese, Hensen, Prinzler

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Wasylyk, Röhl (72. Magnus), Fröhlich, Eichholz (65. Potyka), Priese (46. Gruner), Zander, Hauer, Jespersen, Duda (77. Schäfer), Pung (72. Laabs)

Tore: 1:0 David Gros (35.), 2:0 Arne Hensen (39.), 2:1 Toni Wasylyk (75.); Zuschauer: 60