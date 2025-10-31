Einen 3:2 (3:2)-Heimerfolg gegen den Haldensleber SC heimste der SSC Weißenfels am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Weißenfels/MTU. Am Freitag haben sich der SSC Weißenfels und der Haldensleber SC ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (3:2).

Carlo Purrucker (SSC Weißenfels) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Leonard Grabenberg der Torschütze (2.).

1:1 Ausgleich im Spiel SSC Weißenfels gegen Haldensleber SC – 2. Minute

Tor Nummer drei schoss Purrucker für Weißenfels (14.). Es blieb spannend. Rick Bögelsack (Haldensleber) traf in Minute 21. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Jonas Schumann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Weißenfels sicherte (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – Haldensleber SC

SSC Weißenfels: Lohmann – Schumann (46. Necke), Zerbe, Luib, Raßmann (86. Löser), Purrucker (79. Olajide), Hafkesbrink (75. Schneider), P. Koch, Puphal, Dierichen, T. Koch

Haldensleber SC: Switala – Hevekerl (77. Wille), Schunaew, Mäde (72. Boege), Hüttl, Hartmann (46. Bögelsack), Ebel, Grabenberg (67. Hebekerl), Bögelsack, Ebel, Thieke (77. Neumann)

Tore: 1:0 Carlo Purrucker (1.), 1:1 Leonard Grabenberg (2.), 2:1 Carlo Purrucker (14.), 2:2 Rick Bögelsack (21.), 3:2 Jonas Schumann (45.+3); Zuschauer: 129