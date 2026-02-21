Am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem FSV Barleben 1911 e. V. ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den BSV Halle-Ammendorf.

Barleben/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen FSV Barleben 1911 e. V. und BSV Halle-Ammendorf mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 72 Fußballfans waren auf dem Sportplatz- Platz 2 live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (46., 77.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht gelingen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Barleben. Sieben Minuten vor Schluss brachte Steve Röhl den Gastgeber in Führung (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – BSV Halle-Ammendorf

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Eichholz, Duda, M. Hauer, Röhl (90. P. Hauer), Klajdi (65. Lohse), Von Der Gönne (75. Fröhlich), Jespersen, Gruner, Laabs (52. Pung), Magnus (57. Schäfer)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Pannier, Dabel, Englich, Kunze (36. Niesel), Schmitz, Kowalski (80. Agwu), Hotopp, Winkler, Hoffmann, Meyer (84. Klein)

Tore: 1:0 Steve Röhl (83.); Zuschauer: 72