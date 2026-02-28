Mit einer Niederlage für die SV Fortuna Magdeburg endete der 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich die SV Fortuna Magdeburg und der VfB 1906 Sangerhausen ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Gustav Gängel für Sangerhausen traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Arne Otto Gerstner (21.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

21. Minute SV Fortuna Magdeburg auf Augenhöhe mit VfB 1906 Sangerhausen – 1:1

In Minute 58 fiel der finale Treffer der Partie. 13 Minuten nach Anpfiff gelang es Kevin Husung, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Sangerhäuser Team den Sieg zu verschaffen (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Halilaj, Kauka, Weidemeier (69. Thon), Gerstner, Karow (46. Sturm), Valle Pousa (54. Pide), Lange, Rudolph, Domitz (79. Kovkrak), Schüler (46. Ehrenberg)

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick, Sonnenberg, Gängel (76. Stöhr), Husung, Wagenhaus, Kern, Hildebrandt, Schneider (90. Schulz), Halle (46. Hennig), Schäffner

Tore: 0:1 Gustav Gängel (7.), 1:1 Arne Otto Gerstner (21.), 1:2 Kevin Husung (58.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Theumer, Reinhard Franke; Zuschauer: 66