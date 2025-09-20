Eine Niederlage für den SV Eintracht Emseloh besiegelte den 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:3 (0:2).

Allstedt/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SV Eintracht Emseloh und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Samstag 2:3 (0:2) getrennt.

Tim Hoffmann (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Sebastian Bark den Ball ins Netz.

41. Minute: SV Eintracht Emseloh liegt 0:2 zurück

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Emseloh steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Rostislav Senft/Emseloh (74.), gefolgt von Maikleint Petrai (SV Eintracht Emseloh) in Minute 85. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Nur fünf Minuten später konnte Georg Böhme (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bitterfeld-Wolfener Mannschaft erzielen (90.). In Spielminute 93 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein. Die Emseloher sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Shevtsov, Cibulka, Polívka, Molochko (60. Petrai), Bozhok (60. Senft), A. Aljindo, J. T. Aljindo, Stache (60. Vrba), Schüt (76. Stamm), Schmidt (76. Heimur)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Weimann (36. Mertes), Elflein, Potapenko (79. Sumka), Böhme, Hoffmann, Bauer, Litzenberg, Bark, Hadaschik (73. Ludwig), Hlynianyi (90. Galushyn)

Tore: 0:1 Tim Hoffmann (15.), 0:2 Sebastian Bark (41.), 1:2 Rostislav Senft (74.), 2:2 Maikleint Petrai (85.), 2:3 Georg Böhme (90.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Maik Wiezoreck, Reinhard Franke; Zuschauer: 73