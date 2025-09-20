Für den SV Eintracht Emseloh endete der 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:3 (0:2).

Allstedt/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der SV Eintracht Emseloh und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Samstag 2:3 (0:2) getrennt.

Nach lediglich 15 Minuten schoss Tim Hoffmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Bitterfeld-Wolfener waren aber noch nicht fertig: Vier Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Sebastian Bark erzielt.

41. Minute: SV Eintracht Emseloh liegt 0:2 zurück

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Emseloh kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Rostislav Senft/Emseloh (74.), gefolgt von Maikleint Petrai (SV Eintracht Emseloh) in Minute 85. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Georg Böhme den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Bitterfeld-Wolfen sicherte (90.). In Spielminute 93 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Eintracht Emseloh rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Bozhok (60. Senft), Cibulka, Polívka, Schmidt (76. Heimur), Schüt (76. Stamm), Stache (60. Vrba), J. T. Aljindo, Shevtsov, Molochko (60. Petrai), A. Aljindo

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hlynianyi (90. Galushyn), Bauer, Weimann (36. Mertes), Böhme, Hadaschik (73. Ludwig), Litzenberg, Potapenko (79. Sumka), Bark, Elflein, Hoffmann

Tore: 0:1 Tim Hoffmann (15.), 0:2 Sebastian Bark (41.), 1:2 Rostislav Senft (74.), 2:2 Maikleint Petrai (85.), 2:3 Georg Böhme (90.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Maik Wiezoreck, Reinhard Franke; Zuschauer: 73