Kein Punktgewinn für SV Blau-Weiß Dölau: Im eigenen Stadion musste das Team am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen die SV Fortuna Magdeburg einstecken.

Halle/MTU. Das Match zwischen Dölau und Magdeburg ist mit einer klaren 1:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach 16 Minuten schoss Ali Maarouf das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Magdeburger legten in der 41. Spielminute nach. Wieder war Maarouf der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

SV Blau-Weiß Dölau liegt 0:2 zurück – Minute 41

30 Minuten nach der Pause konnte Justin Kreideweiß (Dölau) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Dölau erzielen (75.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Blau-Weiß Dölau wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – H. Hensen (61. Redmann), Grüneberg (46. Giese), Lippoldt (46. A. O. Haensch), Köhler, Groß, Pultke (75. Burghardt), Kreideweiß, Prinzler, A. Hensen, Gros

SV Fortuna Magdeburg: Watanabe – Karow (82. Steinbach), Sturm, Pide, Domitz, Thon (82. Flentje), Weidemeier, Riemann (82. Valle Pousa), Rudolph, Maarouf (86. Kovkrak), Lange

Tore: 0:1 Ali Maarouf (16.), 0:2 Ali Maarouf (41.), 1:2 Justin Kreideweiß (75.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Philipp Haacke; Zuschauer: 71