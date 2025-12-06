Kein Punktgewinn für SSV Havelwinkel Warnau: Im eigenen Stadion musste das Team am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den SV Dessau 05 hinnehmen.

Havelberg/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SSV Havelwinkel Warnau und SV Dessau 05. 97 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Warnau.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Luis Paul (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Havelberger (56., 85.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der sechsten Minute der Nachspielzeit brachte Elia Miro Friebe die Gäste in Führung (96.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Dessau 05

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Bäther (70. Schulz), Hilgenfeld (70. Knuth), Neumann, Albrecht, Heinrich, Büchner, Fringel, Bradburn, Winning (58. Hain), Hutyra (84. Kniestedt)

SV Dessau 05: Becker – Horvath, Friebe, Pälchen, Pratsch (81. Lübke), Girke, Biriuk (73. Savrii), Zoblofsky, Barabasch, Werthmann (76. Thomas), Von Zansen (90. Schmitkamp)

Tore: 0:1 Elia Miro Friebe (90.+6); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Silvio Rüdiger, Maximilian Soppa; Zuschauer: 97