Für den SSV Havelwinkel Warnau endete der 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SV Fortuna Magdeburg mit 1:2 (1:0).

Havelberg/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Havelwinkel Warnau eine Niederlage gegen die SV Fortuna Magdeburg hinnehmen. 1:2 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

In Minute 23 schoss Tom Hilgenfeld das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Havelwinkel Warnau musste einmal Gelb hinnehmen (31.). Die SV Fortuna Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Patrick Richter. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Magdeburger revanchieren: In Minute 57 wurde das Gegentor durch Ali Maarouf erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

1:1 für SSV Havelwinkel Warnau und SV Fortuna Magdeburg – 57. Minute

In Minute 71 fiel der finale Treffer der Partie. 26 Minuten nach Anpfiff gelang es Dante-Nick Sturm, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Magdeburger zu entscheiden (71.).

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Fortuna Magdeburg

SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Bäther (79. Brömme), Neumann, Winning, Heinrich, Bradburn, Albrecht, Hilgenfeld (61. Hutyra), Büchner, Knuth (72. Hain), Bauer

SV Fortuna Magdeburg: Watanabe – Steinbach (90. Pide), Weidemeier, Maarouf, Halilaj (89. Thon), Ehrenberg, Kauka, Kovkrak (65. Karow), Sturm (82. Riemann), Rudolph, Domitz

Tore: 1:0 Tom Hilgenfeld (23.), 1:1 Ali Maarouf (57.), 1:2 Dante-Nick Sturm (71.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Andreas Pak, Norman Schütze; Zuschauer: 119