Kein Punktgewinn für SSV Havelwinkel Warnau: Im eigenen Stadion musste das Team am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den SV Dessau 05 hinnehmen.

Havelberg/MTU. Auf dem Sportplatz Warnau haben 97 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SSV Havelwinkel Warnau und dem SV Dessau 05 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Luis Paul (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Havelberger (56., 85.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der sechsten Minute der Nachspielzeit brachte Elia Miro Friebe die Gäste in Führung (96.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Dessau 05

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Hutyra (84. Kniestedt), Büchner, Neumann, Winning (58. Hain), Fringel, Hilgenfeld (70. Knuth), Albrecht, Bäther (70. Schulz), Bradburn, Heinrich

SV Dessau 05: Becker – Biriuk (73. Savrii), Pratsch (81. Lübke), Pälchen, Girke, Von Zansen (90. Schmitkamp), Friebe, Horvath, Werthmann (76. Thomas), Zoblofsky, Barabasch

Tore: 0:1 Elia Miro Friebe (90.+6); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Silvio Rüdiger, Maximilian Soppa; Zuschauer: 97