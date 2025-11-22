Kein Punktgewinn für SSV Havelwinkel Warnau: Im eigenen Stadion musste das Team am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf hinnehmen.

Havelberg/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem SSV Havelwinkel Warnau und BSV Halle-Ammendorf. 123 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Warnau.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es düster aus. Doch dann brachte Pascal Pannier via Strafstoß die Gäste in Führung (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – BSV Halle-Ammendorf

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Büchner, Winning (46. Bäther), Hilgenfeld, Heinrich, Bradburn (82. Schulz), Neumann, Cembala (46. Hutyra), Otto, Albrecht, Hain (46. Bauer)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Piven (61. Kowalski), Kunze, Pannier, Dabel, Niesel, Hoffmann, Winkler (75. Agwu), Meyer (76. Schöneck), Schubert (75. Englich), Hotopp

Tore: 0:1 Pascal Pannier (67.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Patrick Menz, Mario Jeske; Zuschauer: 123