Eine Niederlage für den SSC Weißenfels besiegelte den 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:1).

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels und der SV Blau-Weiß Zorbau haben sich am Freitag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 1:2 (0:1). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Julius Weiser (Zahna-Elster) ausgesprochen. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Es waren schon 33 Minuten des Spiels vergangen, als Nikita Bondarenko mit einem Strafstoß für Zorbau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Zorbauer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Carlo Purrucker der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (76.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

1:1 für SSC Weißenfels und SV Blau-Weiß Zorbau – Minute 76

Am Ende des Duells sollte es dem SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon sechs Minuten in der Nachspielzeit, als Bondarenko den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Zorbau sicherte (90.+6). Die Weißenfelser sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Blau-Weiß Zorbau

SSC Weißenfels: Kaßler-Tretropp – P. Koch (26. Zerbe), Dierichen, Löser (90. Lohmann), Purrucker (84. Olajide), Zozulia (60. Lehmann), T. Koch, Luib (89. Necke), Puphal, Schumann, Raßmann

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Beer, Neuhaus (54. Sothen), Tsipi (64. Stelmak), Strauchmann, De Pinho Gomes (79. Maier), Omerovic (60. Gomes Da Silva), Neuhaus, Seidel, Hatim, Bondarenko

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (33.), 1:1 Carlo Purrucker (76.), 1:2 Nikita Bondarenko (90.+6); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 348