Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Thalheim eine Niederlage gegen den SV Blau-Weiß Zorbau hinnehmen. 1:2 (0:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Pawel Kudyba, als Luca Finn Prielipp für Thalheim traf und in Spielminute 68 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Niklas Neuhaus den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

1:1 Ausgleich im Spiel SG Rot-Weiß Thalheim gegen SV Blau-Weiß Zorbau – Minute 87

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Neuhaus, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Zorbauer Mannschaft den Sieg zu verschaffen (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Seniura, Wróblewski (59. May), Schinkel, Moroz, Kunyk, Prielipp, Sonco (82. Mrozik), Schmökel, Kuras, Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt)

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Omerovic (76. Engl), Souvatzoglou (46. Beer), Hatim, Bondarenko, Neuhaus, Stelmak (51. Tsipi), Maier (46. Neuhaus), Seidel, Strauchmann, Sothen

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149