Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Thalheim eine Niederlage gegen den SV Blau-Weiß Zorbau schlucken. 1:2 (0:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es nicht besser aus. Doch dann schoss Luca Finn Prielipp das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (68.). Doch die Zorbauer gaben noch nicht so leicht auf: In Minute 87 wurde das Gegentor durch Niklas Neuhaus erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

SG Rot-Weiß Thalheim Kopf an Kopf mit SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1 in Minute 87

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Neuhaus, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Zorbauer Mannschaft den Sieg zu bescheren (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schinkel (59. Embalo), Seniura, Wróblewski (59. May), Kunyk, Sonco (82. Mrozik), Prielipp, Kuras, Schmökel, Moroz, Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt)

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Hatim, Neuhaus, Stelmak (51. Tsipi), Maier (46. Neuhaus), Souvatzoglou (46. Beer), Strauchmann, Bondarenko, Omerovic (76. Engl), Sothen, Seidel

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149