Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Mittwoch haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und die SV Fortuna Magdeburg ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Nick Bauer (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Drilon Halilaj erzielt.

38. Minute 1. FC Bitterfeld-Wolfen auf Augenhöhe mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Arne Otto Gerstner/Magdeburg (74.), gefolgt von Benedikt Megel (SV Fortuna Magdeburg) in Minute 78. Spielstand 3:1 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

In den letzten Minuten versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Vitalii Sumka ersetzte Tim Hoffmann. Auf der Gastseite sprang Chris Leo Riemann für Phillip Leonard Rudolph ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Vitalii Sumka (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (85.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SV Fortuna Magdeburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Böhme, Hadaschik, Weimann, Ehrhardt (60. Ludwig), Hoffmann (81. Sumka), Bauer, Bark, Potapenko, Elflein (60. Galushyn), Litzenberg (58. Hlynianyi)

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Lange, Valle Pousa (54. Bimenyimana), Rudolph (81. Riemann), Pide, Halilaj (54. Schüler), Gerwien (54. Gerstner), Ehrenberg (89. Weidemeier), Megel, Domitz, Kauka

Tore: 1:0 Nick Bauer (9.), 1:1 Drilon Halilaj (38.), 1:2 Arne Otto Gerstner (74.), 1:3 Benedikt Megel (78.), 2:3 Vitalii Sumka (85.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Eric Bregulla, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 106