Fußball-Verbandsliga: Mit einem unfassbaren 6:0 (4:0) fegte die Mannschaft des VfB Merseburg den SV 1890 Westerhausen am Sonntag vom Platz.

Merseburg/MTU. 6:0 (4:0) in Merseburg: Ganze sechs Bälle hat das Team von André Jentsch, der VfB Merseburg, am Sonntag im Tor der Besucher aus Westerhausen untergebracht.

Schon kurz nach dem Anstoß kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Danny Wagner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Tim Knerler (15.) erzielt wurde.

VfB Merseburg führt in Minute 15 mit 2:0

Der Siegeszug der Merseburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer André Jentsch im gegnerischen Tor. Tom Bierschenk traf in Minute 21, Wagner in Minute 28 und Josua Felipe Frühauf in Minute 72. Spielstand 5:0 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Eric Steven Nicodemus (Merseburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 6:0 gingen die Merseburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 89 handelte sich der VfB Merseburg noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB Merseburg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SV 1890 Westerhausen

VfB Merseburg: Przigode – J. L. Wagner, Knerler, D. Wagner (73. Erovic), Nicodemus, Arndt (27. Dähne), Korngiebel, Bierschenk, Taubert, Frühauf, Berndt

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Pavlish, Miranda Conceicao, Kale (46. Santana Lisboa), Masaka, Stridde, Dantas Caldas, Gönülcan, Masur (27. Rodrigues Lima Filho), Lehmann, Ribeiro De Oliveira (27. Brahmann)

Tore: 1:0 Danny Wagner (8.), 2:0 Tim Knerler (15.), 3:0 Tom Bierschenk (21.), 4:0 Danny Wagner (28.), 5:0 Josua Felipe Frühauf (72.), 6:0 Eric Steven Nicodemus (85.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Christopher Große, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 89