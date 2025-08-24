Fußball-Verbandsliga: Der Heimbonus half dem VfB Merseburg am Sonntag nicht, als er sich vor 187 Zuschauern mit 2:4 (1:0) gegen den SV Dessau 05 geschlagen geben musste.

Merseburg/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der VfB Merseburg und der SV Dessau 05 am Sonntag 2:4 (1:0) getrennt.

Eric Steven Nicodemus (VfB Merseburg) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Dessauer revanchieren: In Minute 51 wurde das Gegentor durch Elia Miro Friebe erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel VfB Merseburg gegen SV Dessau 05 – Minute 51

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Friebe/Dessau (60.), gefolgt von Maso Erovic (VfB Merseburg) in Minute 71 und Elia Miro Friebe (SV Dessau 05) in Minute 75. Spielstand 3:2 für den SV Dessau 05.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Yves-Dion Pratsch den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 ausbaute (83.). Damit war der Sieg der Dessauer entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Merseburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Dessau 05 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Merseburger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SV Dessau 05

VfB Merseburg: Przigode – J. L. Wagner, Roß, D. Wagner, Erovic, Voigt (46. Frühauf), Berndt (58. Friedrich), Dähne (58. Bierschenk), Arndt, Knerler, Nicodemus

SV Dessau 05: Becker – Girke (75. Werthmann), Barabasch, Mieth (90. Schmitkamp), Friebe (85. Erdmann), Biriuk (81. Schultz), Baumgart, Zoblofsky, Pälchen (80. Lübke), Pratsch, Sparfeld

Tore: 1:0 Eric Steven Nicodemus (35.), 1:1 Elia Miro Friebe (51.), 1:2 Elia Miro Friebe (60.), 2:2 Maso Erovic (71.), 2:3 Elia Miro Friebe (75.), 2:4 Yves-Dion Pratsch (83.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Julius Weiser, Stefan Cordes; Zuschauer: 187